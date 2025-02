Scène surréaliste : Il entre dans la maison d'Ousmane Sonko et s’en prend à sa famille

Selon "L’Observateur", un incident inquiétant s’est produit au domicile de la mère du Premier ministre Ousmane Sonko, situé aux HLM Néma à Ziguinchor, il y a quelques heures. Un individu s’est introduit dans la maison, proférant des injures et semant la terreur.



Les voisins rapportent que cet homme est arrivé en voiture et a d’abord pris pour cible un boutiquier voisin, lui adressant des menaces et affirmant être armé. Après cet échange tendu, il s’est ensuite dirigé vers la maison familiale de Sonko, où il a violemment insulté la famille et les riverains accourus sur place.



Alertée, la police est intervenue rapidement pour appréhender l’individu. Ce dernier, visiblement hors de lui, a tenté de prendre la fuite, avant d’être intercepté plus tard sur la route de Bignona. Il a été placé en garde-à-vue et devra répondre de ses actes.









Senenews