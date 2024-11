Schémas de paiements domestiques : Gim-Uemoa pose le débat sur les atouts pour l’inclusion financière et la transformation digitale des acteurs

Le directeur général de Gim-Uemoa déclare que le schéma de paiements constitue le fondement du système de paiement au sein d’une zone monétaire donnée, à l’instar de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa).



Pour Minayegnan Coulibaly, le thème de la 8ème édition du salon de la monétique régionale qui se tient du 26 au 28 novembre 2024, met en exergue l’importance de schémas de paiements dans la facilitation et la catalyse de la transformation digitale des paiements.

A ce titre, il soutient que le schéma de paiement de l’Uemoa joue un rôle crucial dans la création d’un environnement propice à l’inclusion financière et à la digitalisation des paiements au sein de la zone monétaire.



Le directeur général de Gim-Uemoa fait savoir dans la même perspective que l’analyse des marchés mondiaux et celui de l’Uemoa a permis de relever qu’il est nécessaire de développer une infrastructure de marché destinée à faciliter et catalyser les transactions financières numériques.



A l’en croire, le repositionnement du schéma de paiements, un élément constitutif de la stratégie ‘’Horizon 2026’’, vise à définir de nouvelles normes essentielles pour l’inclusion financière et la transformation numérique.



Il explique que cela comprend notamment la mise en place d’un QR Code interopérable, d’Api, d’un Ekyc, d’une identité numérique, de la sécurité des applications mobiles et de la gouvernance des données.



Dans sa prise de parole lors de la cérémonie d’ouverture, Minayegnan Coulibaly a magnifié la création de GIMpay, soulignant que c’est la clé pour répondre de manière efficiente aux attentes des consommateurs qui sont devenus très puissants et hyper personnalisés. Il a soutenu en ce sens, que « GIMpay est la solution qui simplifie les paiements ».



Il a expliqué que GIMpay est un cadre normatif de spécifications fonctionnelles opérationnelles et techniques de l’infrastructure de marché des services digitaux de l’Uemoa et vise à offrir une plateforme unifiée et interopérable permettant de faciliter les transactions financières de manière sécurisée et accessible au plus grand nombre, favorisant ainsi l’inclusion financière à grande échelle.



Il a invité, enfin, les « fournisseurs de services bancaires à s‘adapter aux habitudes des consommateurs, doivent s’adapter à cette nouvelle donne de l’hypersonnalisation des consommateurs qui veulent des produits qui leur ressemblent ».

