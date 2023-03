Scission dans le syndicat du pétrole et du gaz : les précisions du secrétaire général du SNTPGS–FC A la suite d’un article de Sud Quotidien sur la scission au sein du syndicat du Pétrole et du Gaz, le secrétaire général dudit syndicat a tenu à apporter des «précisions», en attendant la sortie du Bureau exécutif national.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa note, le secrétaire général du Syndicats National des Travailleurs du Pétrole et du Gaz du Sénégal (SNTPGS–FC) a d’abord fait savoir que Cheikh Diop n’est pas le Secrétaire général (SG) du SNTPGS-FC (ce que nous n’avons jamais écrit du reste). Il a quitté les fonctions de SG du syndicat depuis 2011, pour s’occuper exclusivement des fonctions de Secrétaire général de la CNTS/FC.



Répondant à ses détracteurs, Sara Konaré a souligné que le congrès a été organisé en bonne et due forme, suite à la résolution mettant fin à son intérim prise par le Conseil exécutif national et qui avait demandé à l’équipe intérimaire d’organiser le 12ème congrès avant la fin de l’année 2022.



Par conséquent le nouveau bureau jouit de toute la légitimité. Il s’y ajoute que le bureau n’a, pour l’heure, enregistré aucune démission du collège des délégués de la SAR, pour signifier qu’il ne saurait parler de scission.



Dans le même registre, le Secrétaire général du syndicat a tout de même reconnu son admission à la retraite ; mais ajoute que cela ne peut l’empêcher de diriger un syndicat. «Refuser à un travailleur qui a dignement et honorablement servi la classe ouvrière dans sa corporation, le droit d’exercer l’activité syndicale, fut-il un retraité, est une «hérésie» et un argument fallacieux qui cache mal l’ignorance des principes fondamentaux du mouvement syndical » a-t-il relevé dans la note de précision.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook