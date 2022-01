Scrutin du dimanche: BBY accepte les pertes de Dakar et Ziguinchor et mobilise ses troupes Les élections territoriales de ce dimanche 23 janvier 2022 ont confirmé la vitalité de la démocratie sénégalaise. Le scrutin s’est tenu globalement dans le calme et la sérénité. Les populations ont voté en toute responsabilité. Globalement, tous les acteurs ont donné écho à l’appel du Chef de l’Etat, S.E.M. Macky Sall, pour un vote apaisé, renseigne un communiqué de BBY parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022 à 01:55 | | 0 commentaire(s)|

Le document fait savoir: "La Coalition Benno Bokk Yaakaar félicite l’ensemble de ses candidats, ainsi que ceux de toute les autres coalitions, vainqueurs comme vaincus. En dernière analyse, c’est le triomphe de la démocratie sénégalaise, le triomphe du peuple sénégalais. Le scrutin démontre, en effet, la fiabilité de notre système électoral.

La Coalition Benno Bokk Yaakaar félicite l’administration et les autres acteurs en charge de l’organisation, de la supervision et du contrôle des élections qui ont créé les conditions d’un scrutin démocratique, libre et transparent".



Lequel ajoute: "dans l’ensemble, les tendances nationales donnent notre coalition largement gagnante dans plusieurs capitales régionales et départementales d’autant plus qu’en dehors des listes Benno Bokk Yaakaar, beaucoup de nos responsables sont allés à ces élections sous d’autres bannières. L’analyse exhaustive des résultats permettra d’en faire le point. Toutefois notre volonté de conquérir Dakar et Ziguinchor, en particulier, n’a pas été concluante. Ainsi va le jeu démocratique.

Benno Bokk Yaakaar appelle ainsi tous les militants et responsables à renforcer l’unité et la mobilisation pour des victoires encore plus éclatantes dans le futur", pour conclure.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook