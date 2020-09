Séance de travail sur l'assainissement : la rencontre Sonko-Lassana Sakho tend plus vers une volonté de transparence que de confrontation Malgré les choux gras d’une partie de la presse, la séance de travail sur la question de l'assainissement prévue demain vendredi entre Ousmane Sonko et Lassana Sakho, est loin d’être une future confrontation. La rencontre entre Sonko et Sakho tend plus vers une volonté de transparence. Et c’est Sonko qui l’assure.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020

Le leader du Pastef dans un de ses tweets lus par leral.net dit « J'ai appelé ce matin monsieur @LansanaGagny Sakho DG de l @ONAS pour lui faire part de mon intention de répondre à son invitation à une séance de travail sur la question de l'assainissement et, singulièrement, de la gestion des eaux pluviales.



Il s'est déclaré disponible à une telle séance technique avec un député, sanctionnée au besoin d'une visite de chantiers. RV est donc pris pour ce vendredi matin. Je salue la hauteur républicaine et la volonté de transparence de Monsieur Sakho »



Pour le leader du Pastef c’est une attitude « qui doit inspirer tant de DG et ministres adeptes de l'opacité et autres diversions pour noyer les débats sérieux. Pour la vérité et la transparence ! »



