Sébikotane: Saudi binladin Group veut récupérer «ses» 99 hectares offerts par Wade Après une résiliation survenue le 23 février 2018, Saudi Binladin Group veut récupérer 99 hectares offerts sous Wade à Sébikotane. Une audience est prévue le 29 août prochain devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

Coucou revoilà saudi Binladin ! Chassé de l'aéroport international de Diass qu'il peinait à livrer malgré un tas d'avenants, l'entreprise refait surface au Sénégal et comment. Selon les informations de Libération, Saudi Binladin Group a attaqué l'Etat du Sénégal devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui va se réunir à

cet effet le 29 août prochain. Objectif : récupérer un impressionnant patrimoine foncier obtenu sous l'ancien régime. En effet, l'Etat avait donné à Saudi Binladin Group, par bail, quelques 99 hectares 82 a 86 ca au niveau de Sébikotane par décret en date du 20 avril 2009 portant la signature de Wade. Le décret déclarait "d’utilité publique", l'érection sur le site qui faisait partie de la forêt classée du "projet d’implantation d’un complexe industriel, d’une unité de transport et logistiques et la construction de bâtiments à usage d’habitation". Mais neuf ans après cette attribution, aucun projet n'était érigé sur le terrain en question. C'est pour- quoi, le 23 février 2018, le ministre de l'Economie, des Finances

et du Plan avait pris un arrêté résiliant le bail consenti par l'Etat pour défaut de mise en valeur de l'assiette. C'est cet arrêté que Saudi Binladin group a attaqué devant la Cour suprême pour récupérer son terrain. Le groupe devra avoir de solides arguments face à l'agent judiciaire de l'Etat avec qui il va croiser le fer devant les juges de la Chambre administrative. A noter que le même jour la Cour suprême se penchera sur un recours d’Amnesty contre l’Etat.

Selon nos informations, cette procédure visait à faire annuler l’arrêté Ousmane Ngom. Mais, avec la décision rendue par la Cour suprême à la suite de la plainte intentée par le Parti démocratique sénégalais (Pds), cette action judiciaire d’Amnesty est sans objet.

