Sébikotane: Une collision entre deux cars Ndiaga Ndiaye fait 4 morts

Un accident s’est produit entre Sébikotane et Kilomètre 50 aujourd'hui. Le bilan du drame est de quatre morts et de plus de dix blessés.



D'aprés LeQuotidien.sn, deux cars Ndiaga Ndiaye sont entrés en collision. Un des cars essayait de dépasser l’autre sur la route. Cette tentative de dépassement est à l’origine de l’accident.