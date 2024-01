Second tour Conseil constitutionnel : Mimi a déposé son dossier

Les candidats qui devaient compléter leur dossier de parrainages commencent à défiler au niveau du Conseil constitutionnel. Le mandataire d'Aminata Touré est déjà passé devant la commission de contrôle, renseigne Igfm.



« On nous avait demandé de régulariser des parrainages, ce que nous avons fait en amenant des fiches pour compléter le dossier de madame Aminata Touré. Nous devions compléter 19 800 parrains, ce que nous avons fait », a déclaré M. Sidy Bara Fall.



Le mandataire de Aminata Touré déclare qu’ils ont encore une fois déposé un dossier béton et espèrent " que cette fois ci sera la bonne ".

