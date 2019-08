Secrétariat national du Pds: Me Wade accepte les rejets de poste de Me Sall et Babacar Gaye Dans un communiqué signé du porte-parole du PDS, Tafsir Thioye, Ma Wade dit accepter le rejet des postes de certains responsables dont Amadou Sall et Babacar Gaye, après la nomination du nouveau secrétariat national du Parti.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

« Certains responsables nommés par le SGN à des postes du Secrétariat National ont déclaré rejeter ces positions mais demeurer militants du Parti. Le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye WADE leur donne acte de leur volonté de demeurer militants sans figurer dans aucune structure dirigeante du Parti », écrit, en effet, le communiqué.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos