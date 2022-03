Secteur bancaire sénégalais : Le Conseil national du crédit note une bonne tenue des principaux indicateurs en 2021

Selon le communiqué de presse publié à cet effet, le Conseil a examiné la situation du système bancaire à fin décembre 2021, marquée par une bonne tenue des principaux indicateurs grâce notamment aux mesures exceptionnelles prises par les autorités nationales et la Bceao pour soutenir la relance de l'activité économique et limiter l’impact de la Covid-19.



Ainsi, précise la même source, sur la base des statistiques provisoires arrêtées à fin décembre 2021, les emplois bancaires ont progressé en glissement annuel de 1.076,2 milliards (+14,1%), répartis principalement entre les crédits (+591,2 milliards ; +11,6%) et l’activité de portefeuille des banques sur les titres publics (+397,5 milliards ; +20,1%). «Le ratio des créances en souffrances nettes, rapportées au total des crédits, s’est établi à 4,0% à fin décembre 2021 contre 4,7% un an plus tôt. En matière prudentielle, la situation des établissements de crédits est globalement satisfaisante avec un ratio de solvabilité total de 12,0%.



En termes de rentabilité sur l’exercice 2021, les chiffres provisoires disponibles font ressortir un redressement sensible », lit-on dans le communiqué

Adou FAYE

