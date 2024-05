Secteur de la pêche : Mamadou Lamine Diallo se réjouit de la décision du ministre de tutelle Réguler le secteur de la pêche et réviser les accords avec l’UE est une décision porteuse d’espoir pour les foyers et même pourrait contrer la migration clandestine, c’est la conviction de Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki qui se réjouit de la décision du ministre de tutelle

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2024 à 11:40

Le post de Mamadou Lamine Diallo sur X



Je me réjouis des mesures prises par la ministre en charge pour mettre fin au trafic de pêche et remettre à plat l’accord avec l’UE. Ceci va encourager nos jeunes pêcheurs à revenir à la mer pour approvisionner les familles sénégalaises en yaboye notamment, et décourager les pirogues barsax.



Tenez bon Mme Diouf, le peuple est avec Vous.



