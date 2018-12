Secteur de la santé- CUSS/JS: Un nouveau syndicat pour «faire aboutir les revendications»

Le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (SATSUS), le Syndicat autonome des travailleurs de la santé (SAT-SANTE) et le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDT-3S) ont décidé, ce weekend à l’ENDSS, de mettre en place le Cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale (CUSS/JS). Selon les secrétaires généraux nationaux desdits syndicats, respectivement Ibrahima Ndiaye dit Farba, Arona Diop et Cheikh Seck, lequel cadre aura pour mission de faire aboutir les revendicateurs des travailleurs.



Ils ont prévu de faire face à la presse, dans les jours à venir, pour dérouler leur programme d’activités et leur plan d’actions. «Le combat ne fait que commencer», ont-ils clamé.



Lors de leur rencontre, les membres du CUSS/JS ont examiné la situation sanitaire et syndicale du pays pour aboutir à un verdict sans appel. Dans une déclaration, ils déclarent : «Nous regrettons l’absence de dialogue sincère entre les autorités et les travailleurs de la santé et de l’action sociale et constatons le manque de justice sociale dans le secteur de la santé marqué par l’absence de négociations sérieuses avec nos organisations syndicales respectives, le dilatoire dont fait montre le gouvernement, le traitement discriminatoire des agents du secteur, la précarité des emplois par l’utilisation abusive des contrats, l’absence du régime indemnitaire juste et équitable ainsi que le non reclassement des infirmiers , sages-femmes, et techniciens supérieurs de la santé dans le leur nouveau corps d’accueil.»



Seneweb

