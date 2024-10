Secteur de la santé : IBP Sénégal explore les enjeux de la transparence et de l’efficacité des marchés publics Un dialogue stratégique s’est tenu, ce mercredi 23 octobre 2024, à Dakar, réunissant experts et acteurs clés du secteur de la santé, autour des défis et opportunités du système de passation des marchés publics.

Cet événement, organisé par l’Initiative Internationale pour la Transparence Budgétaire (IBP) Sénégal, avait pour objectif de mettre en lumière les enjeux de la transparence et de l’efficacité dans la gestion des ressources publiques du secteur de la santé, tout en explorant les rôles essentiels que peuvent jouer les audits publics dans ce domaine.



La transparence dans la gestion des finances publiques, est au cœur des préoccupations de IBP Sénégal. Dans ce cadre, Assiatou Diop, Responsable des politiques et spécialiste des finances publiques à IBP Sénégal, a pris la parole pour souligner l’importance de cet enjeu. « La santé est un secteur très important pour la population, surtout pour les groupes vulnérables, qui sont au cœur aujourd’hui de la stratégie de IBP Sénégal. Depuis cinq ans, IBP mène des recherches autour d’un concept essentiel qu’on appelle la crédibilité budgétaire, qui évalue la performance de nos finances publiques dans des secteurs clés de développement, tels que la santé », a-t-elle déclaré.



L’événement visait non seulement à présenter les résultats de ces recherches, mais aussi à encourager le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des fonds publics. « Aujourd’hui, nous sommes réunis avec ces acteurs pour discuter davantage des apprentissages de ce programme et amener un acteur clé, à travers le contrôle budgétaire et la gestion de la transparence, qui est la Cour des comptes. On sait que la Cour des comptes effectue un travail très important dans la lutte contre l’utilisation des deniers publics », a ajouté Mme Diop, soulignant le rôle crucial de cette institution dans la surveillance de l’utilisation efficace des ressources.



Le dialogue a également permis de rappeler que, malgré les efforts déjà réalisés, le secteur de la santé publique fait encore face à des défis. Mme Diop a mis en exergue que la qualité de la gestion des marchés publics dépend de la formation et de la capacité des agents publics. « Il faut noter que le Sénégal a fait un changement de cap par rapport au budget programme. Avant, on avait une gestion axée sur les moyens. Aujourd’hui, depuis 2020, nous sommes passés à une gestion de budget axée sur les résultats », a-t-elle déclaré.



Au-delà du secteur de la santé, l’IBP Sénégal met un accent particulier sur l’assainissement des finances publiques. « Dans le secteur de l’assainissement, nous accompagnons la formation des agents qui sont aujourd’hui en charge de la gestion des programmes. Nous avons des fonctionnaires engagés à faire de la commande publique, un secteur performant, qui répond aux besoins de la population », a précisé Mme Diop.



Cet événement marque une étape clé dans l’engagement de IBP Sénégal, à améliorer la gestion des marchés publics dans le secteur de la santé, en collaboration avec les différentes institutions et acteurs concernés. L’objectif ultime est d’assurer que les fonds publics soient utilisés de manière transparente, efficace et orientée vers des résultats concrets, pour le bien-être de la population.













Birame Khary Ndaw

