Secteur primaire : L'Ansd note une bonification de 15,1% de l'activité au 4e trimestre 2024

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025 à 11:27





Toutefois, les évolutions positives des valeurs ajoutées de l’élevage (+4,4%) et de la sylviculture (+1,7%) ont limité le repli du primaire. La contraction de l’activité agricole est notamment induite par la baisse de la production arachidière.



L’activité du secteur secondaire croit de 2,9% en variation trimestrielle Comparativement au troisième trimestre, la valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) s’est bonifiée de 2,9% au quatrième trimestre de 2024. Cette hausse résulte de la progression des activités de raffinage du pétrole et cokéfaction (+36,9%), extractives (+9,2%) et, dans une moindre mesure, de fabrication de produits agroalimentaires (+2,4%) et d’autres produits manufacturiers (+0,6%).



La croissance du secteur secondaire est amoindrie par la baisse des activités de fabrication de matériaux de construction (-9,3%), de la production d’électricité ( 5,2%) et de la construction (-4,8%). Hors extraction de pétrole, la Va du secteur secondaire progresse de 0,7%, en variation trimestrielle. Par rapport au quatrième trimestre de 2023, la valeur ajoutée du secteur secondaire s’est renforcée de 38,7% sous l’effet de l’expansion des activités extractives (+426,9%)1 ainsi que de la progression du raffinage du pétrole et cokéfaction (+6,8%), de la production et distribution d'électricité et de gaz (+6,7%), de l’agroalimentaire (+5,2%), de la production, distribution d'eau et assainissement (+3,9%). Cependant, les performances du secteur sont affaiblies par la contraction des activités de fabrication du ciment et d’autres matériaux de construction (-4,8%), de la construction (-3,7%) et de fabrication d’autres produits manufacturiers (-1,4%).



Selon l’Ansd, le repli de la fabrication d’autres produits manufacturiers est dû à la diminution des valeurs ajoutées du sciage et rabotage du bois (-27,0%), de la fabrication de machines et matériels divers à usage spécifique (-20,0%) et de la fabrication d'équipements électriques (-17,1%). Nonobstant l’extraction de pétrole, l’évolution de la VA du secteur secondaire s’établit à 1,9%, en glissement annuel.



Quant au secteur tertiaire, il enregistre une croissance de 2,3% en variation trimestrielle En rythme trimestriel, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume Cvs, s’est rehaussée de 2,3% au quatrième trimestre de 2024. Ce résultat est notamment en liaison avec la performance des services financiers et d’assurance (+13,9%), d’hébergement et de restauration (+7,2%) et du commerce (+4,7%).



L'activité du secteur primaire se bonifie de 15,1% en variation trimestrielle Par rapport au troisième trimestre de 2024, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire a augmenté de 15,1%, sous l'impulsion du sous-secteur de l'agriculture (+23,5%).

