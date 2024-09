Secteur touristique : Le retard de la Déclaration de politique générale (DPG) a un impact significatif

« Ce nouveau régime, qui n'a pas encore dévoilé sa feuille de route, a un impact direct sur le secteur touristique. En effet, tant que la DPG n'est pas faite, tant qu'il n'y a pas une orientation claire et précise sur la direction que le gouvernement veut donner au tourisme, personne ne peut s'engager, personne ne peut travailler et personne ne peut avancer », explique-t-il.



Il poursuit : « Tout ce que nous faisons actuellement, nous le faisons de notre propre initiative, mais cela ne repose sur aucun programme défini, adopté et validé par l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée ne valide pas le budget et la DPG, nous restons dans l'informel, et un État ne peut pas fonctionner dans l'informel », déplore l'expert.



Face à cette crise profonde qui frappe le secteur du tourisme, les acteurs dénoncent également le silence de la société civile. « Nous n'avons jamais vu la société civile s'inquiéter pour le tourisme, alors que c'est la première activité économique au monde. Pourquoi la société civile ne se préoccupe-t-elle pas du développement du secteur touristique ? Pourquoi n'a-t-elle pas, en son sein, un comité dédié à la réflexion sur le tourisme ? Un comité qui rencontrerait régulièrement les acteurs du secteur, pour s'enquérir de leurs besoins ? », s’interroge M. Dème, qui estime par ailleurs que la société civile se limite trop souvent aux questions politiques.













Omar Ndiaye