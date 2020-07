Secteur touristique: Pape Mahawa Diouf, DG de l'ASPT encourage le tourisme local Le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf, a invité les Sénégalais à fréquenter davantage les lieux touristiques du Sénégal, ainsi que les hôtels et restaurants, pour encourager le tourisme local.

" Nous appelons les Sénégalais à aller vers les destinations touristiques du pays, mais aussi à retrouver les hôtels et les restaurants, car les protocoles qui y sont, peuvent préserver et protéger les gens du point de vue de la santé ", a-t-il déclaré.



M. Diouf s’exprimait devant des journalistes, à l’issue d’une série de visites effectuées dans plusieurs hôtels de Dakar, à la suite de la réouverture des frontières aériennes, le 15 juillet dernier.



Selon lui, le Sénégal reste une bonne destination tourisque du point de vue de la restauration et de l’hôtellerie, car " tous les protocoles proposés sont en train d’être mis en œuvre avec beaucoup d’innovations, de qualité et d’engagement ".



" Nous avons voulu rencontrer quelques hôteliers au niveau de Dakar, pour savoir quels sont les mesures et protocoles pris, afin de nous assurer que la consommation peut reprendre sans problème ", a-t-il fait valoir.



Le DG de l’ASPT s’est dit rassuré par ce qu’il a vu au cours de cette visite, soulignant que le secteur privé est à pied d’œuvre, pour " mettre la machine en marche, dans des conditions de sécurité et de sûreté ’’.



" Nous sommes venus leur tendre la main pour les accompagner dans cette période de relance ", a-t-il ajouté.



Il a par ailleurs fait part de quelques préoccupations soulevées par les hôteliers et ayant notamment trait à l’impact de la Covid-19 sur les vols internationaux.









