Section de Recherches: L'ex-femme de Diop Iseg et Cie entendus

Mercredi 11 Novembre 2020

L'ex-femme de Diop Iseg, Amsatou Seydi été auditionnée par les éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie ainsi que sa sœur Saly Seydi. Elle a été entendue à propos du contentieux autour de la propriété d’une maison, pour laquelle elle a adressé une sommation à son ex époux.



Selon "L'Observateur", l'ancien maire de Dieuppeul, Waly Fall, et l'ex-DG de la Sicap et vendeur de la maison, Mamadou Bâ, la notaire Bineta Thiam et la Banque (BOA) qui avait refusé de donner les vrais relevés bancaires pour la traçabilité de l'immeuble par l'Iseg, ont été également entendus.





