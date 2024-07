Sécurité : Escale historique de la Force maritime d’autodéfense japonaise à Dakar après 16 ans d'absence Un escadron d’entraînement de la Force maritime d’autodéfense japonaise, composé des navires-écoles "Kashima" et "Shimakaze", a fait escale à Dakar pour quatre jours, dans le cadre de sa 68e croisière mondiale d’entraînement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2024 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’agence de presse sénégalaise qui relaie l’info, environ 200 officiers et 570 officiers subalternes participent à des exercices en haute mer durant cette escale.



L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Osamu Izawa, a souligné que ces visites visent à former des officiers et à renforcer les relations d’amitié et de bonne volonté avec les pays visités.



C’est la première visite de ce genre depuis 2008 et la troisième dans l’histoire. Le Japon prévoit également de fournir une machine de déminage au Sénégal pour soutenir les activités en Casamance.



Le chef d’état-major de la Marine nationale sénégalaise, Contre-amiral Abdou Sène, a salué cette visite comme une opportunité de renforcer la coopération navale entre les deux pays.



Le commandant de la flotte japonaise, vice-amiral Takahiro Nishiyama, a expliqué que l’objectif est de développer les compétences maritimes des officiers subalternes et de promouvoir la bonne volonté internationale.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook