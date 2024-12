Sécurité- Ziguinchor : 387 personnes présentées au parquet pour diverses infractions

‘’En 2024, les gardes à vue sont au nombre de 4265 personnes. Parmi ces 4265 personnes, 387 personnes ont été déférées. Et parmi ces 387 personnes déférées, 117 personnes ont commis des infractions liées au trafic et à la consommation de drogue et 107 personnes ont commis des infractions liées aux biens, à savoir escroquerie, abus de confiance ou autres’’, a-t-il détaillé.



Malick Dieng s’exprimait en marge d’un point de presse destiné à rassurer les populations de Ziguinchor sur les mesures prises par la police pour arriver à bout des cas d’agression notés ces derniers temps dans la ville.



‘’A Ziguinchor, les infractions qui reviennent le plus sont souvent sont celles qui touchent aux biens, à savoir les vols à l’arraché, les vols de téléphones portables et les vols de moto-Jakarta. Les autres infractions sont liées à la consommation de drogue’’, a-t-il fait savoir, indiquant que son commissariat a reçu plus de 4.000 plaintes pour l’année 2024.



Le commissaire Malick Dieng a toutefois indiqué qu’il n’existe pas à Ziguinchor la grande délinquance qu’on note souvent dans les autres régions du pays.