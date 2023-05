Sécurité alimentaire, eau, résilience de l’Afrique : Les gouverneurs saluent les efforts de la Banque africaine de développement

À l'avenir, notent les gouverneurs, il conviendra d'accorder une attention particulière aux besoins des petits exploitants agricoles, souvent des femmes, et des personnes en situation de vulnérabilité. « Nous notons qu'au cours du sommet de Dakar, des pactes pour l'alimentation et l'agriculture ont été élaborés à l'intention des pays, ce qui a permis de mobiliser à ce jour 72 milliards de dollars pour développer le potentiel agricole de l'Afrique et assurer la sécurité alimentaire et la nutrition dans le cadre de systèmes alimentaires durables et résistants », lit-on dans le communiqué.



Les gouverneurs ont également salué l'engagement continu du Groupe de la Banque à soutenir les efforts du continent pour atteindre la sécurité de l'eau et la performance du secteur de l’eau en 2022. « Nous appelons le Groupe de la Banque à placer le lien eau-alimentation-énergie au centre de ses opérations, telle que la sécurité de l'eau qui sous-tend le développement durable et joue un rôle crucial dans la réalisation de l'Agenda 2030 », ajoutent les gouverneurs. Ils encouragent également le Groupe de la Banque à mettre en œuvre la stratégie de l'eau 2021-2025 et à accroître ainsi la sécurité de l'eau et à favoriser une croissance et un développement durables, verts et inclusifs en Afrique.



Dans la même dynamique, les gouverneurs saluent les efforts déployés par le Groupe de la Banque pour améliorer la préparation et la résilience de l'Afrique face aux futures pandémies sanitaires en soutenant le développement d'infrastructures de soins de santé de qualité, en renforçant les capacités locales de l'industrie pharmaceutique à fabriquer des médicaments et des vaccins de qualité. Ils appellent à un financement accru du renforcement des systèmes de santé.

Ismaïla BA, Sharm El Sheikh, Egypte







