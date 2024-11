Sécurité des personnes et des biens :Les brigades de Koungjrul et Nganda inaugurées Tribune- Pour une meilleure prise en charge de la sécurité des personnes et des biens , une brigade territoriale est ouverte à Kpiungueul le même jour où Nganda inaugurait sa brigade de proximité.

Les cérémonies d’inauguration de la brigade territoriale de Koungeul et de la brigade de proximité de Nganda (Kaffrine) se sont déroulées le jeudi 14 novembre 2024 respectivement à 09 heures et 15 heures.



Elles ont été présidées par le Général (2s) Birame Diop, Ministre des Forces Armées en présence du Général de Division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire ainsi que des autorités administratives, judiciaires et militaires.



