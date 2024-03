Sédhiou : Un agent du Centre culturel qui tentait de s'immoler a rendu l'âme

Le Centre culturel régional de Sédhiou est dans la tristesse et la consternation suite au décès de son agent, Frédéric Mathieu Mancabou.



Le jeune, en début de carrière, est décédé ce vendredi 08 mars 2024 à l'hôpital de la paix de Ziguinchor suite à ses blessures, informe Seneweb.



En effet, feu Mancabou, après son pèlerinage au lieu saint de la chrétienté de Temento situé dans le département de Goudomp ( commune de Samine), a tenté de se donner la mort en s'aspergeant d'essence. Toutes les parties sensibles du corps étaient brûlées au point qu'il était presque mort, précise la même source.



Acheminé à l'hôpital de Ziguinchor, le dimanche 3 mars dernier, il a finalement rendu l'âme hier vendredi 8 mars. Il n'était pas à sa première tentative de suicide témoignent ceux qui l'ont connu.



Selon ses collaborateurs, Frédéric Mathieu Mancabou était un agent sérieux, travailleur, disponible et loyal. Frédéric est parti à la fleur de l'âge, laissant derrière lui, une jeune veuve et un bébé d'environ 2 ans.