Sédhiou / Un jeune pensionnaire du CFJ, victime d’AVC : Mohamed perd l’usage de ses membres et la parole, sa famille en détresse appelle à l’aide

Mohamed Lamine Fadéra est mon fils, admis depuis 2021, à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), sous-section Greffie. Cinq mois après, il a fait un AVC et en a perdu l’usage de son pied droit et de sa main droite. Il ne parle plus non plus. J’ai remué ciel et terre mais, jusqu’à présent, nous ne constatons aucune amélioration de son état de santé. Certes, nous avons eu quelques soutiens par-ci et par-là ; mais son traitement nécessite de grands moyens. C’est grave et bien dommage pour ce jeune qui, a fait un parcours d’élève brillant à l’école

Je demande d’abord à l’Etat du Sénégal ainsi qu’aux bonnes volontés, de m’aider vraiment, car ma famille et moi souffrons énormément de son état de santé. Il ne peut plus rien faire de lui-même ; vous imaginez ce calvaire. Socialement, c’est pénible et pitoyable.

je suis un retraité avec une maigre pension, alors que j’ai beaucoup misé sur ce jeune garçon, en raison de son bon niveau à l’école et de son engagement persévérant. Il bénéficie toujours d’une bourse de son école, entre 140.000 et 145.000 FCfa et c’est de cela qu’il payait son loyer et réglait ses besoins aussi. Mais, à ce jour, ce montant ne lui sert pas grand-chose. Certains magistrats en service à Sédhiou sont venus lui rendre visite, mais il faut des moyens importants pour le soulager