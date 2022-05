Sedhiou-bataille pour les investitures aux législatives 2022 : Bounkiling exige le maire Lamine Faty sur la liste nationale du PDS et menace ! Les militants de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Bounkiling réclament l’investiture de leur maire Lamine Faty sur la liste nationale en vue des élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Ils l’ont fait savoir dans une déclaration de presse arguant être le dernier bastion encore debout du PDS dans la région de Sédhiou. Ils menacent de se faire entendre autrement, si leur requête demeure lettre morte

Ce sont des militants manifestement très engagés qui ont fait face à la presse pour exprimer leur position en vue des élections législatives.



«Ce point de presse vise à alerter et à faire comprendre à la direction du Parti démocratique sénégalais (PDS) que nous sommes sur le terrain politique et chaque acte comporte sa valeur. Ici dans le département de Bounkiling, nous avons réalisé de grands scores. Mais pour rappel et pour la première fois en 1993, on a mis feu Mamadou Moustapha Diallo dit Bleu sur la 6e position de la liste nationale. Ensuite en 1998 et sur instruction du président Abdoulaye Wade, on a mis feu El Hadji Mamadou Lamine Dramé sur la liste nationale et depuis, aucun natif du département de Bounkiling n’a été investi sur la liste nationale à l’exception de Sankoung Sagna à la 46e position en 2017 », a expliqué Karfa Samaté, ancien maire de Diaroumé et porte-parole du jour.



Et Karfa Samaté de brandir la suprématie de leur formation dans ce fief de Bounkiling : « Quand on se réfère aux résultats, le département de Bounkiling a toujours donné un très bon résultat mais vraiment dommage, on n’a jamais été récompensé et disons-le la patience a une limite. Nous avons l’honneur de sauver les meubles car dans la région de Sédhiou, seule la commune de Bounkiling a remporté haut la main le scrutin municipal face à une alliance présidentielle et avec tous ses moyens », soutient-il avec force.



Lui emboitant le pas, la dame Sarata Sonko ajoutera que « fort de tout cela, nous sommes en droit de réclamer notre part du gâteau. Et nous demandons que le maire de Bounkiling Lamine Faty et secrétaire général de la fédération départementale soit investi sur la liste nationale du PDS au moins dans les cinq premiers car il y va de la survie du parti dans ce département. Lamine est un leader charismatique très discipliné, écouté et aimé par sa communauté ».



Karfa Samaté conclura : « nous, nous sommes des militants disciplinés et responsables, nous disons tout haut notre avis et à défaut d’être entendu, qui vivra verra ».



A la question de savoir s’ils n’ont pas confiance en eux quant à leur poids électoral au point de réclamer la liste nationale, tous répondent par la négative expliquant qu’ils sont à égale dignité que ceux d’ailleurs et pas plus méritants qu’eux.



Par ailleurs, les camarades de Me Abdoulaye Wade demandent le retour de leur secrétaire général adjoint Karim Meïssa Wade au Sénégal.

Sud Quotidien



