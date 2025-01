Sédhiou en deuil : Mouhamadou Alain Diaïté décède à 69 ans

Mouhamadou Alain Diaïté s'est éteint hier lundi 30 décembre 2024, à l'âge de 69 ans. Il était agent de la radio communautaire Gabou Fm, sise à la commune. Il était également preneur de son et d'images pour le site "Seneweb.com".



Mouhamadou Alain Diaïté selon ses proches, était un homme jovial, courtois mais surtout, très amoureux de son métier d'animateur et de reporter, informe "Seneweb".



Marié et père de trois filles aujourd'hui majeures, Alain vivait avec ses frères à Sédhiou, après s'être séparé de sa épouse, suite à un séjour de près de deux décennies en Guinée-Bissau.



Il a été inhumé ce mardi, à 17 heures.