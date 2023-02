Sedhiou et les engagements du conseil des ministres de 2015 : 63% réalisés, 15% en cours d’exécution et 22% non encore démarrés En février 2015, Sédhiou avait abrité des travaux de ce genre et le niveau d’exécution des engagements est de l’ordre de 63% selon le gouverneur de région. Les attentes restent très fortes notamment le désenclavement, l’emploi des jeunes et la création des services structurants et des créneaux porteurs de croissance.

La région de Sédhiou s’apprête à abriter le Conseil des ministres décentralisé du lundi 27 février au vendredi 3 mars prochain. Cette session de proximité vise à prendre en charge les besoins prioritaires et fonctionnels de la région en vue de son inscription dans l’agenda de l’émergence dressé par le chef de l’Etat Macky Sall.



A l’occasion du Conseil des ministres décentralisé en février 2015 à Sédhiou, 76 engagements avaient été pris en termes d’actions ou opérations à réaliser. L’enveloppe destinée à la mise en œuvre des projets était de l’ordre de deux cent milliards (200.000.000.000) FCFA.



En somme et sur la période 2016- 2022, le gouverneur de la région de Sédhiou a fait savoir que « 48 opérations soit (63%) ont été effectivement réalisées pour un volume d’investissement global de 167.119.026.571 FCFA. 15% sont en cours de réalisation et 22% non encore démarrées », informe Papa Demba Diallo.



L’autorité informe par ailleurs que « sur la période 2013- 2022, 211 actions hors engagements du Conseil des ministres délocalisé ont été identifiées, dont 151 effectivement réalisées (108 386 181 990 FCFA), 27 en cours de réalisation (14 006 882 756 FCFA) et 33 non encore démarrées. En somme, sur la période 2013-2022, la région de Sédhiou a bénéficié au moins d’un volume total d’investissement de 289 512 291 317 FCFA », fait il observer.



Ces investissements ont considérablement amélioré la mobilité des personnes et des biens. Dans la commune de Sédhiou chef-lieu de région, un linéaire de plus de cinq kilomètres de voirie est réalisé, plus de trois kilomètres dans la commune de Marsassoum, des pistes de production dans les communes rurales des départements de Goudomp et de Bounkiling surtout en zone de frontière respectivement avec la Guinée Bissau au sud et la Gambie au Nord.



La première phase des travaux de la Boucle du Boudhié concerne l’axe Sédhiou-Marsassoum à hauteur de 37 787 266 740 FCFA, renseigne le document de capitalisation. « Marsassoum enjambe la basse, la moyenne et la haute Casamance. La deuxième phase est aussi engagée sur la boucle du Boudié avec la ceinture entre Sédhiou et Marsassoum en passant par Bambaly, Djirédji et Bémet.

