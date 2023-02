Sédhiou-infrastructures: la sante se sent mieux ! L’Etablissement public de santé de niveau 2 baptisé Amadou Tidiane Ba, ancien ministre maire de Sédhiou est bâti sur une superficie de 12.000 m2. Il est financé à hauteur de vingt milliards de F CFA et dispose d’un plateau technique moderne d’une capacité de 150 lits.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2023 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Entre 2015 et 2022, bien d’autres services sont ouverts à Sédhiou. Il s’agit d’un centre d’hémodialyse, 11 postes de Santé et 2 nouveaux centres de Santé. La logistique roulante a quelque peu augmenté avec 11 ambulances et 44 motos mises à disposition.



Au sujet du personnel, 98 sages-femmes d’Etat, 50 infirmiers d’Etat et 6 travailleurs sociaux sont recrutés. Au nouvel hôpital, 16 spécialistes ont pris service .



Parmi eux, il y a le cardiologue, l’anesthésiste, l’ophtalmologue, le chirurgien ORL, le radiologue, le pédiatre, le dentiste, le biologiste, les gynécologues, le chirurgien cancérologue, 02 pharmaciens, un urgentiste, sans oublier les pharmaciens qui sont passés à 06.

Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook