Seizième édition du FOGECA: Abdou Karim Fofana prononce au nom du Premier Ministre, Amadou Ba, le discours d'ouverture

Le Ministre a salué l'engagement des initiateurs de cet événement qui contribue à la mise en place d'un marché économique régional fort et pérenne. " Devant les crises multiformes auquel le monde fait face actuellement, l'intégration continentale est plus que jamais nécessaire " a-t-il affirmé.



Ajoutant que " nous devons concrétiser la promesse des communs africains et contribuer à tracer les contours du panafricanisme des peuples solidaires, celui qui précède le panafricanisme des Etats à unir, dans des économies aux interconnexions réelles".



Pour M. FOFANA, l'intégration économique africaine, thème de cette édition, demeure un enjeu majeur pour davantage renforcer les échanges commerciaux intra-africains et promouvoir cette intégration tant désirée.

" Une initiative comme le lancement du commerce guidé de la ZLECAf, permet l’échange de 98 produits dans le cadre du régime commercial préférentiel de la Zone, et constitue un pas important vers l’intensification du commerce intra africain qui représente actuellement moins de 17% des échanges extérieurs du continent", dira t-il. D'où la nécessité pour les pays africains, d'approfondir et d'accélérer la mise en œuvre de stratégies inclusives pour relever le niveau d'échanges et de partage de leurs politiques publiques.



Une démarche dont le succès passera nécessairement par l'engagement et le dynamisme des femmes et des jeunes africains grâce aux opportunités, qu'offre les outils du digital.



Des dirigeants d’entreprises privées comme d’administrations publiques, des financiers, des banquiers, entre autres personnalités, prennent part à ce rendez-vous continental devenu incontournable.