Séjour de Teddy Riner au Sénégal : Des projets avec le COJOJ Dakar 2026 et la Fédération sénégalaise de judo Il incarne à coup sûr, les valeurs de l'Olympisme sur toutes les aires de compétition de la planète. C'est pourquoi sa visite au Sénégal le week-end dernier, a constitué un temps fort des activités du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ), mais aussi de la Fédération sénégalaise de judo, dont il est un des siens de par son statut de judoka.

Le triple champion olympique de judo et ses 11 titres de champion du monde, le Français Teddy Riner, a fait l’honneur au COJOJ Dakar 2026, dont il était l’invité dimanche dernier dans les locaux d’Eden Rock, siège.



Pour la circonstance c’est presque un tapis rouge qui a été étalé à la star planétaire du judo, comme pour magnifier ses performances au niveau mondial et olympique, sur tous les tapis du monde. Le colosse français, digne successeur d’un autre grand champion David Douillet, a été reçu par le président du COJOJ Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, qui était entouré de son staff, dont Ibrahima Wade coordonnateur général, Balla Dièye directeur des Sports et Abdoulaye Kanouté, directeur de la Communication.



Le temps d’une rencontre, cette légende sportive mondiale et sacré monstre du judo a voulu partager son expérience et s’imprégner de ce qui se fait de mieux dans la pratique du judo au Sénégal. En tout cas, le président Mamadou Diagna Ndiaye était tout réjoui d’accueillir un tel champion.



« Nous sommes heureux de recevoir quelqu’un qui porte le drapeau olympique au plus haut niveau. On aimerait que vous soyez à nos côtés, pas uniquement pour votre sport, mais pour tous les jeunes. Ici, c’est votre maison, votre bureau, votre famille. En tout cas, sachez que j’ai énormément d’admiration pour ce que vous faites », s’est ainsi exprimé Mamadou Diagne Ndiaye.



Ce plaisir était partagé puisque le triple médaillé d’or olympique a beaucoup discuté du développement et de la pratique du judo au Sénégal, avec le patron de l’olympisme sénégalais.



« C’est toujours un plaisir de servir le sport, du fait de mes origines et de mon statut. Je sais que les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un grand événement. C’est un rendez-vous olympique comme les Jo et c’est un événement pour lequel chacun doit y mettre du sien », a souligné pour sa part, Teddy Riner.



Cette rencontre qui s’est déroulée en présence aussi de Me Ababacar Ngom, président de la Fédération sénégalaise de judo, a été l’occasion pour ce dernier d’échanger longuement avec l’hôte français sur les pistes de réflexion portant sur le développement de la discipline au Sénégal.



Ainsi, trois grands projets fédéraux ont été exposés au champion olympique, lesquels tournent autour de l’ouverture d'un centre africain de judo à Diamniadio, la consolidation du programme judo à l'école via l'Académie nationale de Judo du Lycée Lamine Guèye et la création d'un dojo intégré dans une ferme agricole, pour soutenir la paix en Casamance (Judo pour la Paix).



Un programme pour lequel Teddy Riner a adhéré et a exprimé son soutien enthousiaste, tout en s’engageant à soutenir la Fédération dans la mise en œuvre de ces initiatives.



