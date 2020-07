Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sélectionnée par Women In Africa: L’esthéticienne Nogaye Mourgaye porte la candidature du Sénégal pour un titre continental Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 18:52 | | 0 commentaire(s)| L’esthéticienne, entrepreneuse, Directrice des Instituts de beauté, Onglemania et Fantaisika, Nogaye Mourgaye Ndiaye a été sélectionnée par la première plateforme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines et, à haut potentiel. La candidature de cette dynamique femme d’affaires, très connue dans le domaine de la beauté a attiré l’attention sur un effectif de 3500 candidatures sénégalaises. Nogaye Mourgaye Gaye, après sa sélection nationale, elle postule pour un titre continental. Ainsi, elle porte la candidature du Sénégal sur un effectif de 53 autres candidates, venues d’autres pays africains.

L’esthéticienne, Nogaye Mourgaye Gaye, une pionnière dans le domaine de la beauté porte la candidature de son pays, le Sénégal dans une compétition continentale. Après une sélection nationale sur un effectif d’aspirants au nombre de 3500 candidats, elle aimerait disposer du soutien des sénégalais et particulièrement des autorités administratives pour faire flotter davantage le drapeau national au sommet du leadership continental.



La compétition, dont elle représentera le Sénégal va regrouper un nombre de 53 candidates, venues des autres pays du continent africain. Très confiante et sûre de son potentiel, elle reste déterminée à aller vers le sommet au niveau continental.



A retenir que Nogaye Mourgaye, actuelle candidate du Sénégal à cette compétition des femmes entrepreneuses du continent, a créé et développé en 2016, la première école des métiers du Look de son pays. Elle dispense des cours en onglerie, make-up, extension de cils, pose bijoux dentaire, épilation, maquillage permanent.



Avec sa silhouette énergique et son attitude spontanée, Nogaye dégage une personnalité créative et assumée. La fondatrice et Directrice de l’Institut Onglemania, et de l’Ecole des métiers du look, Nogaye Mourgaye, ayant grandi entre les quartiers populaires de Niary Tally et Ouagou Niayes au Sénégal, est décrite comme étant une épouse et une mère comblée.



Très combative, Nogaye a cumulé un cursus scolaire normal avec de petits boulots, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Puis, elle a poursuivi des études supérieures en Marketing et Communication, sanctionnées par un diplôme de Master. Il s’en est suivi une carrière dans le même domaine et ce, pendant plusieurs années, avant de se lancer dans l’entrepreneuriat.



A travers la formation, Nogaye Mourgaye participe aujourd’hui, à révéler des talents, tout en affirmant leur créativité. Elle s’active pour la valorisation des métiers de la beauté qui méritent une place en bonne et due forme dans le référentiel professionnel.



Actuellement, elle a son registre plus de 1000 étudiantes formées. Ces dernières, officient dans les plus grandes télévisions du pays et d’ailleurs. Certains d’entre elles, développement leurs propres entreprises, histoire de vulgariser davantage la beauté africaine.



Cette brave dame avec sa vision extraordinaire de la beauté mérite l’accompagnement de tous les sénégalais pour l’atteinte de ses objectifs. Bravo !









