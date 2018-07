Selon "The Economist Intelligence Unit", Macky Sall aura un second mandat

Il est une partie de l’analyse de The Economist Intelligence Unit, sur la situation politique et économique du Sénégal, qu’on n’a pas dite aux Sénégalais. ANN a parcouru pour vous le résumé fait par le magazine et qui révèle des lendemains qui chantent pour le Sénégal. Voici le texte.









Nous nous attendons aussi à une croissance économique forte de 6.4% en moyenne sur la période 2018-2021, grâce aux performances accrues du secteur agricole et une meilleure production électrique.



En 2022, la croissance économique devrait être encore plus forte avec les futures ressources en hydrocarbures du pays. Même si à présent, des risques existent encore sur la production à venir en pétrole et gaz. »



