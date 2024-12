Semaine Internationale du dépistage du VIH, des hépatites… : 402 personnes touchées à Oussouye, Cap-Skiring, Elinkine, Kafountine…

Le district sanitaire d’Oussouye, Cap-Skirring, Élinkine, Kafountine et Abéné, ont été les sites choisis pour le déroulement des activités de dépistage, dans le cadre de la Semaine internationale du dépistage (SID).



Cette campagne est organisée par la « Coalition Plus », une coalition internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales, en partenariat avec l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS).



Cette campagne de dépistage a été mise à profit pour sensibiliser les populations cibles. Elle a permis de toucher 402 personnes, dont 38 personnes vivant avec handicap, selon le rapport de bilan de l’équipe de l’ANCS. Ces résultats révèlent que 25 personnes ont des tests « réactifs ». Des cas donc visiblement positifs au VIH, en attente d’une analyse plus profonde.



Sur ces 402 personnes dépistées, 243 sont des femmes, 159 des hommes, selon l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS).



La zone d’Abéné-Kafountine compte le plus grand nombre de personnes dépistées. Cependant, la zone d’Oussouye enregistre le plus grand nombre de cas, dont les tests sont réactifs.



Il ressort aussi des données, que 170 personnes ont été dépistées du VIH, dans le département d’Oussouye, dans le cadre de la semaine internationale du dépistage (SID).



Dans son discours prononcé à Élinkine, le chargé du suivi, évaluation et recherche au niveau de l’ANCS, a déclaré : « i[dans le département d’Oussouye, notamment à Cap-Skirring, Oussouye et Élinkine, nous avons pu toucher 170 personnes dans le cadre de cette semaine marquée par des activités de sensibilisation et de dépistage du VIH […] . Parmi ces 170 personnes dépistées, au moins 20 ont des tests ‘’réactifs’’]i », informe Bara Lamine Fall. Ces tests seront envoyés dans un laboratoire pour des examens plus approfondis.



La coordonnatrice de la Semaine internationale du dépistage, Safiatou Traoré est revenue largement sur le déroulement de cette campagne et le choix des zones. « La campagne de communication déroulée durant la SID, visait à renforcer la visibilité et la pertinence de l’approche communautaire sur l’ensemble du continuum de soins », a signifié Safiétou Badiane. Les objectifs visés, sont la prévention par dépistage précoce, la mise sous traitement, le suivi biologique et psychosocial.



D’après elle, l’objectif est de permettre aux populations les plus vulnérables aux VIH et IST, de pouvoir bénéficier de soins. « Nous menons une campagne de sensibilisation et de dépistage intégré auprès des populations à haut risque, résidant dans les zones d’accès difficiles des régions de Ziguinchor et Fatick », a explicité Safiatou Traoré Badiane.



La semaine internationale du dépistage a pour but, selon elle, d’améliorer l’accès au dépistage précoce du VIH/Sida, des IST et des hépatites virales, pour les populations clés et les populations vulnérables, ont précisé les membres de l’ANCS.













Seneweb