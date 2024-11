Semaine mondiale de l'entrepreneuriat : Aminata Touré exhorte les jeunes à entreprendre

Invitée surprise de la 12e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, tenue du 18 au 24 novembre 2024, à Dakar, la Haute représentante du président de la République, Aminata Touré, a exhorté les jeunes Sénégalais à entreprendre, pour participer à la croissance économique du pays et pour l’amélioration du bien-être des populations.



Selon "LeSoleil-Digital" qui donne l'information, dans une courte vidéo, diffusée, mercredi, à la cérémonie de clôture de la 12e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat à Dakar, la Haute représentante du président de la République, Aminata Touré, a invité les jeunes sénégalais à entreprendre pour participer à la croissance économique du pays et pour l’amélioration du bien-être des populations. La mine sereine, le phrasé clair et concis, l’ancienne présidente du Conseil économique, sociale et environnemental (Cese) a encouragé les Sénégalais à transformer leurs idées en réalité. « L’Afrique, particulièrement le Sénégal, est une terre d’opportunités par définition. Les jeunes filles, en particulier, ont un rôle essentiel à jouer. Par votre résilience, vous pouvez contribuer à briser beaucoup de barrières. Ensemble, célébrons la diversité, explorons des secteurs traditionnels innovants et surtout, osons entreprendre pour un Sénégal plus fort », a exhorté l’ancien Premier ministre sous le magistère du président Macky Sall.



Pour cette 12e édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, sous le thème : « Entrepreneuriat pour tous », une centaine d’activités ont été organisées dans plusieurs régions du Sénégal. Ce, pour montrer la vitalité de l’entrepreneuriat et la variété des projets innovants de jeunes Sénégalais.



Un des organisateurs de ce grand rendez-vous mondial, Karim Sy, par ailleurs directeur de Jokkolabs, reste convaincu que seul l’entrepreneuriat peut aider à fixer dans le pays, les jeunes qui cherchent désespérément un lendemain meilleur ailleurs, au péril de leur vie. « On vit , regrette-t-il, une crise des migrants. On doit accompagner nos jeunes. Le Sénégal a des alternatives fiables et durables. L’agriculture, par exemple, est une véritable source de prospérité et non de pauvreté ». C’est ce qu’a d’ailleurs compris l’État, a rappelé le représentant du ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural. Selon Modou Seck Guèye, la « Vision Sénégal 2050 » place le privé au cœur de la politique de développement de l’État puisque, chiffre-t-il, sur les 18 000 milliards FCfa de financements espérés, les 5 000, voire les 6 000 milliards, sont attendus du secteur privé. M. Guèye rappelle que « le gouvernement mise sur les 3F : formaliser, former avant de financer ». Un triptyque innovant qui permet d’accompagner les jeunes porteurs de projets.