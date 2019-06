Sen Fournisseur Général condamnée à payer 5 millions FCFA à la SONAC SA

Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire à l’égard de SEN FOURNISSEUR GENERAL dite SFG, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, le juge Alioune Ndiaye a condamné SEN FOURNISSEUR GENERAL dite SFG à payer à la Société Nationale D’Assurances du Crédit et du Cautionnement dite « SONAC SA » la somme de 4 581 010 FCFA en principal et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Plaignante dans cette affaire numéro 2292/2019, la SONAC SA avait commis Me ELHADJI Ibrahima Ndiaye pour la défense de ses intérêts.