Sénégal-Argentine : Le sous-secrétaire d’Etat argentin en visite à Dakar les 11 et 12 avril

Il s'agira de la première visite d'une autorité argentine depuis la réouverture de l'ambassade à Dakar en 2021. Le Sous-secrétaire d’Etat Rozencwaig viendra au Sénégal pour s’entretenir au Ministère des Affaires étrangères sur des possibilités de coordination des agendas de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac), présidé en 2022 par l’Argentine, et la UA, présidé par le Sénégal. Il visitera aussi l’Île de Gorée et s’entretiendrait avec son maire pour parler des points en commun entre le site Unesco de l'île de Gorée et le Musée du site mémoire argentine de l'Ecole de mécanique de l'armée (Esma), lieu de détention pendant la période de la dernière dictature militaire. Selon la même note, un point de presse est prévu le 12 avril par l'ambassadeur Claudio Rozencwaig.



«Pendant la dernière dictature civilo-militaire en Argentine (1976-1983), l'École de mécanique de la marine (Esma) a fonctionné comme un centre clandestin de détention, de torture et d'extermination. Situé le long de l'une des principales voies d'accès à la ville de Buenos Aires -Av. del Libertador-, le bâtiment de l'ancien quartier des officiers, destiné à l'origine à la récréation et au repos des officiers, était le noyau opérationnel de la répression illégale », rappelle le document. Environ 5 000 personnes détenues-disparues sont passées par cet endroit.



La réouverture de l'Ambassade d'Argentine au Sénégal, précise-t-on, a été ordonnée en 2015 et repose sur la politique étrangère active du gouvernement argentin. Cette mesure vise à approfondir les liens avec le continent africain sur les plans politique, économique-commercial et culturel, à travers notamment, la promotion de la coopération sud-sud entre pays frères.



Claudio Rozencwaig a été nommé le 17 août 2021 sous-secrétaire à la politique étrangère. Fonction qu’il exerce actuellement. Au cours de sa carrière, il a eu à servir en Libye, en Tunisie et Italie.

