Sénégal : Augmentation de la masse monétaire à fin décembre 2023

Cette hausse est perceptible à travers la circulation fiduciaire (billets et pièces hors banques), les dépôts transférables et les autres dépôts inclus dans la masse monétaire, qui ont augmenté respectivement de 76,1 milliards, 343,8 milliards et 39,0 milliards pour s’établir à 2394,6 milliards, 4994,3 milliards et 2438,6 milliards à fin décembre 2023.



Sur un an, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a indiqué que la liquidité globale de l’économie est en expansion de 9,6%, à fin décembre 2023.



Bassirou MBAYE

Au Sénégal, la masse monétaire a progressé de 458,9 milliards de francs Cfa, en variation mensuelle, pour atteindre 9827,6 milliards de francs Cfa, à fin décembre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Augmentation-de-la...