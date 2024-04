Sénégal : Baisse de 0,1% des prix des matériaux de construction

En variation annuelle, l’agence fait savoir dans la foulée que les prix des matériaux de construction se sont contractés de 4,1%.



Les prix de la peinture ont baissé de 0,5% en rythme mensuel, suite à la diminution de ceux de la peinture à eau (-0,6%), renseigne l’Ansd, ajoutant qu’en comparaison à la période correspondante en 2023, les prix ont chuté de 2,7%.



Le repli des prix des matériaux de base (-0,3%) au mois de mars 2024 est attribuable à celui des prix du fer à béton (-1,1%) et du sable (-0,4%).



Le ciment ordinaire et les graviers en hausse



L’Agence nationale de la statistique et de la démographie relève, tout de même, que les prix du ciment ordinaire et des graviers se sont accrus respectivement de 0,1% et 0,3%. En variation annuelle, ils ont diminué de 5,7%.



Les prix des matériaux de menuiserie ont aussi fléchi de 0,1% en rythme mensuel, sous l’effet de la baisse de ceux des articles en métal (-0,3%), en aluminium (-0,2%) ainsi que ceux en bois (-0,1%). Comparés à leur niveau en mars 2023, les prix matériaux de menuiserie ont baissé de 2,9%.



Les prix des matériaux pour travaux d’électricité n’ont pas connu de variations au cours du mois sous revue. Par contre, par rapport à la période correspondante en 2023, ils ont baissé de 1,8%.



Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se sont rehaussés de 0,1% au cours du mois sous revue, sous l’effet du renchérissement des matériaux pour sanitaire en porcelaine (+0,5%). En variation annuelle, les prix ont baissé de 1,9%.



Les prix des matériaux pour étanchéité se sont relevés de 0,1% au cours du mois sous revue, en raison de l’augmentation de ceux des enduits (+0,3%). Comparés à leur niveau en mars 2023, les prix se sont contractés de 2,4%.



Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sol se sont bonifiés de 0,8% en rythme mensuel, suite à la majoration de ceux des carreaux mur (+0,9%) et des carreaux sol (+0,7%). En comparaison à la période correspondante en 2023, les prix ont progressé de 0,5%.



