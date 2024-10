Sénégal : Baisse des chiffres d’affaires dans le commerce et les services

L’indice du chiffre d’affaires des services (Base 100 en 2010) se situe à 126,8 au mois de juin 2024 contre 127,9 le mois précédent. Ce qui traduit une baisse de -0,9% en variation mensuelle. Par rapport à la même période de l’année 2023 où l’indice du chiffre d’affaires des services était à 127,6, il est relevé aussi une baisse de 0,7%.



Pour le chiffre d’affaires du commerce, l’indice reflète une chute de 9,6% au mois de juin 2024. L’indice se situe à 174,8 au mois sous revue contre 193,4 au mois de mai 2024. Comparé au mois de juin de l’année 2023 où l’indice affichait un chiffre de 164,6, l’on note en revanche une hausse de 6,2%.



Le recul du chiffre d’affaires des services est dû à la diminution de celui-ci dans les secteurs de l’«Hébergement et Restauration» (-25,9%), du «Transport» (-12,8%), des «Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives» (-12,2%).



Ce recul s’explique aussi, dans une moindre mesure, par la baisse des «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (-2,1%), des «Activités de service et de soutien et de bureau» (-1,2%) ainsi que de l’ «Enseignement» (-0,9%).



Quant au chiffre d’affaires de l’activité commerciale, la chute est induite par celle du chiffre d’affaires du «Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles» (-24,0%), du «Commerce de gros» (-13,1%) et du «Commerce de détail» (-7,1%).

