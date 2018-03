Sénégal-Bosnie ce mardi 18H : Les "Lions" défient les "Dragons"

(LE HAVRE, France) – Apres l’Ouzbékistan vendredi à Casablanca, l’équipe nationale de football du Sénégal fera face à la Bosnie-Herzégovine, en match amical ce mardi, au stade Océan du Havre (France). Un match de préparation pour les "Lions», en direction la prochaine Coupe du monde 2018 prévu su (14 juin au 15 juillet 2018) en Russie.

Le coach Aliou Cissé qui a ratissé large en convoquant 30 joueurs, va profiter de cette deuxième rencontre amicale pour faire jouer les pensionnaires de la Tanière qui n'avaient pas pris part au premier match face à l’Ouzbékistan, sanctionné par un match (1-1) .



Ce duel entre "Lions" du Sénégal et Dragons " de la Bosnie Sénégal permettra au sélectionneur national Aliou Cisse d'évaluer d'autres joueurs mais aussi aux lions de se racheter après leur décevant match a Casablanca. Mais cette confrontation entre Sénégalais et Bosniaque ne sera pas une partie d'ailleurs le défenseur des "Lions" Khalidou Koulibaly s'attend à un match difficile et un duel épique entre lui et l’attaquant Bosniaque de l’As Roma, Edin Džeko.



"La Bosnie est une très bonne équipe avec de très bons joueurs que je connais personnellement. Notamment, Džeko. Ce sera un bon duel si, bien sûr, je joue. Je l’ai affronté à plusieurs reprises. Ce sera un bon duel. C’est un joueur de classe mondiale. Mais, je ne sens aucune pression. Je sais qu’avec mes frères, on fera un très bon match. On a tous envie d’aller à la Coupe du monde. A cet effet, on va mouiller le maillot. Ça passe par des matchs très bien choisis par les fédéraux et le staff technique" a soutenu l’international sénégalais.



Apres le forfait d'Idrissa Gana Gueye, le capitaine Cheikhou Kouyaté et Diao Balde Keita, le coach des "Lions" pourra compter sur sa nouvelle petite Santy Ngom auteur d'un gros match pour son baptême du feu face a l’Ouzbékistan.



Amédine Sy, Envoyé Spécial SPORT221