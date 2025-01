Sénégal : Déficit de 3 683 milliards FCfa du compte des transactions courantes en 2023

Les données rendues publiques, par les autorités aussi bien sénégalaises que de la banque centrale révèlent que le solde du compte des transactions courantes est ressorti à un déficit de 3 683 milliards de francs Cfa en 2023, sous l’effet principalement de l’évolution de la balance des biens et services.



Le directeur national de la banque centrale pour le Sénégal a souligné ainsi que le déficit du compte des biens s’est inscrit en hausse de 7,2% pour s’établir à 3 227 milliards de francs Cfa en 2023. Cette situation résulte, selon François Sène, d’une baisse des exportations à hauteur de 10,3%, plus marquée que celle des importations qui ont affiché un repli de 2,5%.



Selon la Bceao, du fait d’un effet prix moins favorable, les ventes à l’étranger d’acide phosphorique, d’arachide, d’or non monétaire et de produits halieutiques se sont repliées respectivement de 43,9% ; 30,4% ; 8,1% et 1,8%. Dans le même sillage, les importations de produits pétroliers et alimentaires se sont inscrites en retrait respectivement de 10,5% et 6,4%.



Le ministre en charge des finances a confié par ailleurs que la balance des services a été caractérisée par une légère augmentation de 43,3 milliards de francs Cfa de son déficit (-1573,9 milliards en 2023 contre 1530,6 milliards en 2022. D’après Cheikh Diba, cela résulte de l’accroissement des importations de services spécialisés par les compagnies pétrolières et gazières.



Le ministre a souligné, dans la foulée, que le compte des services a néanmoins bénéficié de la réduction du coût du fret à hauteur de 94,8 milliards de francs Cfa, et de la bonne tenue du poste ‘’voyage’’ qui a connu une amélioration de 22,3 milliards. A ce titre, M. Diba a confié que « la performance retrouvée du poste ‘’voyage’’ reflétant le dynamisme de l’activité touristique et des recettes générées témoigne de l’attractivité croissante de la destination Sénégal ».



Par ailleurs, il a indiqué que l’excédent du compte de revenu secondaire s’est consolidé à 1818,1 milliards de francs Cfa, sous l’effet de la progression de 142,0 milliards (+8,0%) des transferts de fonds des travailleurs migrants. Pour le ministre, en provenance notamment de la France, de l’Italie et de l’Espagne, ces envois de fonds pourraient jouer un rôle encore plus déterminant dans l’économie sénégalaise, si une part significative de ces sommes étaient redirigée vers des projets de développement durable.



C’est pour lui, tout le sens de l’option du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de tirer pleinement profit des compétences et des ressources de la diaspora à travers le renforcement de l’entreprenariat grâce à l’investissement de la diaspora.



Le ministre a soutenu que les Investissements directs étrangers (Ide) ont connu une consolidation significative en 2023 avec une progression de 60,5% par rapport à l’année précédente. Les Ide se situent à 2 905,5 milliards FCFA et représentent 15,5% du Produit intérieur brut (Pib). D’après lui, cette dynamique a été largement tirée par les investissements des compagnies pétrolières et gazières, notamment dans les projets d’exploitation des champs Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (Gta).

Bassirou MBAYE