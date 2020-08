Sénégal : Fléchissement des prix des produits importés au mois de juin

Ce recul fait suite à la baisse des prix des produits des sections « graisses et huiles animales ou végétales » (-15,2%), « produits minéraux » (-9,7%), « matériel de transport » (-7,3%) et « produits du règne végétal » (-3,5%). Toutefois, la hausse des prix des produits des sections « machines et appareils » (+9,8%) et « produits des industries alimentaires » (+5,9%) a atténué la régression des prix des produits à l’importation.



Comparés au mois de juin 2019, les prix des produits à l’importation ont diminué de 8,9%. Sur le premier semestre de 2020, ils se sont repliés de 1,9%, relativement à ceux de la période correspondante de 2019.

Selon la même source, les prix des produits sous-jacents à l’importation ainsi que ceux des produits volatils ont connu des baisses respectives de 4,8% et 1,1%, comparés au mois précédent.



Par rapport au mois de juin 2019, ils ont respectivement chuté de 11,6% et 0,3%. Sur le premier semestre de l’année 2020, ils ont enregistré des replis respectifs de 3,6% et 0,8% comparativement au premier semestre de 2019.

Oumar Nourou





