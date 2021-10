Sénégal-Gambie-Guinée : des filles sauvées de l'excision par une ONG

Des exciseuses, regroupées pour un atelier de reconversion, regardent des vidéos où l’excision est visionnée dans toute sa nudité et sa cruauté : des enfants qui crient à couper le souffle, étreintes par des femmes, lame à la main, le sexe féminin visionné en profondeur, les séquelles de l’excision sur la fille comme sur l’épouse ou encore la parturiente étalées au grand jour.



Et puis des commentaires et cours magistraux pour atteindre la sensibilité des exciseuses, des victimes et des parents. Toussaint Ndjonoufa, Coordonnateur régional de l’Ong Intact-Afrique, principal animateur de cet atelier, a enseigné :



«L’excision est une invention des hommes pour déprécier la femme et pour avoir le dessus sur elle. Le sexe de la femme pour lequel on paie la dot est précieux. C’est renier l’oeuvre de Dieu en retranchant ce qu’Il y a conservé précieusement et discrètement. »



S’adressant aux femmes il dit : «Dieu ne peut pas être satisfait de l’exciseuse dont la main tachée de sang est maudite et ne peut rien produire de prospère et de durable.»



L’inspecteur départemental de l’éducation, Déthiouck Samba, ajoute : «Quand on voit les images projetées ici, on ne peut pas s’empêcher d’assimiler l’excision à une altération de la féminité. Si nous remontons un peu dans l’histoire de l’islam, le prophète s’était battu pour qu’on cesse la pratique qui consistait à enterrer vivantes les petites filles. Par rapport à l’excision, on considère que la créature, la création de Dieu en la femme est imparfaite, il faut que nous corrigions.



C’est ce que nous faisons en réalité avec l’excision. Et c’est un désastre sur les femmes qu’elles vont devenir.»



Ces communications et les images projetées ont suffi à sensibiliser les exciseuses, au nombre de 15, venues des communes de Bonconto, Linkéring, Pakour, Paroumba et Wassadou.



Après avoir, toutes, renseigné que la pratique est un métier pour elles, léguées par leurs parents, elles ont noté qu’elles avaient des commandes d’excision sur leur agenda.

Mme Diango Baldé du village de Pakour : «Dans les prochains jours je devais exciser 4 filles dans le village de Wouman et 17 en Guinée- Bissau.»



Coumba Camara de Saré Méta : «J’ai une commande de 30 filles à exciser dans les villages du Sénégal et 24 en Gambie.» Aïssatou Camara de Patim couta : «Je devais prochainement exciser 4 filles dans le village et 2 en Guinée Conakry.»



Mais au terme de la rencontre, toutes ces femmes ont pris l’engagement de renoncer à ce métier, de casser leurs lames. Et c’est au total plus de 100 filles que les parents préparaient à amener à l’autel de la lame de l’excision qui sont ainsi sauvées…pour de bon espérons-le.



Boubacar Baldé, Coordon -nateur régional de l’Ong Usu, pour la suite à donner à cet atelier, précise : «Les déclarations et engagements faits durant cet atelier sont décryptés pour en faire des activités qui vont constituer les activités de la phase post de cet atelier de reconversion qui seront déroulées par les acteurs de l’excision en général avec l’appui des animateurs de l’Ong Usu-Intact.»

Le Quotidien