Sénégal : Hausse de 189,1 milliards des emplois bancaires au 1er trimestre

Cette information a été rendue publique en marge de la réunion trimestrielle entre le directeur national de la Bceao pour le Sénégal et les directeurs généraux des établissements de crédit tenue le jeudi 08 juillet 2021, par visioconférence.

Selon le communiqué de presse issu de la rencontre, ces emplois sont tirés principalement par l’activité de portefeuille sur les titres publics (+124,7 milliards de FCFA ; +6,3%). Pour leur part, indique le document, les crédits se sont redressés de 52,7 milliards de FCFA (+1,0 %) à la faveur d’un allongement des maturités. Les crédits au secteur privé, poursuit-on, se sont inscrits en hausse de 41,1 milliards de FCFA soit +1,0% comparativement au trimestre précédent.

Dans la foulée, la Bceao fait savoir que les ressources des établissements de crédit ont augmenté en rythme trimestriel de 276,1 milliards de FCFA (+3,9%) pour s’établir à 7.399,5 milliards de FCFA. A l’en croire, cette progression est soutenue principalement par l’accroissement des dépôts et emprunts (+222 milliards de FCFA ; +3,7%) ainsi que des capitaux propres et ressources assimilées (+33,6 milliards de FCFA ; +4,4%).

Bassirou MBAYE





Source : Dans un contexte de reprise graduelle de l’activité économique et d’une politique monétaire accommodante de la Bceao, la situation du système bancaire sénégalais a été marquée, au cours du premier trimestre de l’année 2021, par la poursuite de la progression des emplois bancaires (+189,1 milliards de FCFA ; +2,5%) pour se situer à 7.796,1 milliards de FCFA à fin mars 2021.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-1891-mil...

