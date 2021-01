Sénégal : Hausse de l’activité du secteur primaire au mois de novembre

En novembre 2020, le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s’est conforté de 4,9%, en variation mensuelle, à la faveur des bonnes performances du sous secteur de la pêche (+34,6%). L’information est contenue dans la dernière publication « Point mensuel de conjoncture de la Direction de la prévision et des études économique(Dpee).Toutefois, cette croissance a été atténuée par la baisse de 2,8%, de l’activité d’élevage. Sur un an, l’activité du secteur a progressé de 2,6%, en novembre 2020, liée à la bonne tenue de la pêche (+9,4%) et des abattages contrôlés de viande (+0,3%), dans une moindre mesure.

Oumar Nourou





Source : Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-l-activi...

