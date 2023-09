Sénégal : La production d’électricité augmente de 3,4% au mois de juin

Cette hausse est en liaison avec celle des achats de la Senelec auprès des autres producteurs (+4,4%) et, dans une moindre mesure, de sa production propre (+0,5%).



En glissement annuel, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne que la production totale d’électricité a progressé de 10,0%.



Sur les six premiers mois de 2023, la production totale d’électricité a connu un bond de 12,9% par rapport au premier semestre de l’année précédente.



Bassirou MBAYE

Au mois de juin 2023, la production totale d’électricité (Production propre de la Senelec + Achats auprès des autres producteurs) de la Senelec s’est bonifiée de 3,4% passant de 577,9 gigawatt-heures (gwh) à 558,8 gwh au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-La-production-d-el...