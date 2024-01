Sénégal : La valeur ajoutée du secteur agricole connaît une croissance de 19,8%, entre 2021 et 2022

Dans le rapport de la Revue annuelle conjointe (2023), il est indiqué que pour les céréales, 12 170 tonnes de semences de riz et 4 211 tonnes de semences de maïs ont été distribués en 2022.



De même, le rapport souligne que 129 066,25 tonnes d’engrais minéraux, 1 740 tonnes d’engrais organiques solides et 100 650 litres d’engrais organiques liquides ont été distribué aux producteurs en 2022.



Par ailleurs, la Rac 2023 a permis de relever que dans le cadre de la poursuite de la mécanisation de l’agriculture, il a été mis à la disposition des producteurs 7 360 unités de matériel motorisé sur la période 2013- 2022.



Ainsi, il ressort du rapport que la valeur ajoutée du secteur agricole est passée de 1 204,9 milliards de FCFA en 2021 à 1 443 milliards en 2022, soit une croissance de 19,8%. Comparée à 2021, la valeur ajoutée connaît une baisse de 3%, liée à la diminution de la production d’arachide et de celle des produits horticoles.



Bassirou MBAYE









