Sénégal : Le Géant Chinois de l'Armement Norinco Établit un Bureau à Dakar

Le conglomérat chinois spécialisé dans la défense, China North Industries Corporation (Norinco), a inauguré un bureau de vente dans la capitale sénégalaise, Dakar, afin de soutenir son expansion commerciale en Afrique de l'Ouest, a révélé le South China Morning Post, journal chinois renommé.



Expansion de Norinco au Sénégal : Un Défi pour les Fournisseurs Français et Russes



L'entreprise chinoise considère la conquête du marché sénégalais comme un objectif prioritaire. Selon un rapport récent du groupe "Military Africa", Norinco, le conglomérat chinois de défense, a ouvert un bureau de vente à Dakar, marquant ainsi un défi direct aux fournisseurs d'armes français et russes. Les analystes estiment que China North Industries Corporation, ou Norinco, utilise ce nouveau bureau pour étendre ses opérations de fourniture militaire dans la région, où la Chine a des intérêts économiques substantiels. Ces intérêts s'étendent notamment vers des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée, qui ont récemment été touchés par des changements de gouvernement suite à des coups d'État militaires.



Selon le rapport de "Military Africa", Norinco prévoit également de s'implanter au Mali et en Côte d'Ivoire, des pays où l'entreprise chinoise est déjà présente sur le marché de l'armement. Elle envisage en outre d'établir des centres de maintenance, de réparation et de révision de véhicules et d'équipements militaires dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Norinco a déjà des bureaux régionaux au Nigeria, en Angola et en Afrique du Sud.



En début d'année, Norinco a fourni des véhicules blindés de combat d'infanterie VN2 ainsi que d'autres véhicules de reconnaissance au Sénégal, selon "Military Africa". L'entreprise chinoise serait également en pourparlers avec le gouvernement sénégalais pour fournir des armes légères et des munitions au ministère de l'Environnement du pays.



Alors que la guerre en Ukraine a affaibli la capacité de la Russie à approvisionner les pays africains en armes, les fabricants d'armes chinois, dont Norinco, cherchent à accroître leur part de marché. De plus, l'influence française en Afrique de l'Ouest s'est réduite à la suite de changements politiques dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, où les forces françaises ont été repoussées et où des mercenaires russes du groupe Wagner sont intervenus. Au départ, la Chine était réticente à être perçue comme un concurrent pour l'influence militaire française en Afrique de l'Ouest, mais cette perception a évolué avec le temps. Norinco se trouve au premier plan des efforts chinois pour développer ses liens militaires et sécuritaires dans la région.



La décision de Norinco d'établir un bureau de vente à Dakar vise principalement à capitaliser sur cette dynamique, surtout compte tenu des sanctions imposées aux entreprises de défense russes et du renforcement du sentiment anti-français dans la région. Cette évolution pourrait complexifier le rôle traditionnel de la France en tant que partenaire militaire dominant dans la région, a déclaré Paul Nantulya, spécialiste de la Chine au Centre d'études stratégiques pour l'Afrique à Washington.



