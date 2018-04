Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sénégal: Le Ngalakh, ce plat symbole de dialogue Islamo-Chrétien Rédigé par leral.net le Lundi 2 Avril 2018 à 10:51 commentaire(s)|

Durant les fêtes de pâques, le pays abonde de Ngalakh. Il s’agit d’un plat culturellement prisé par les chrétiens. Toutefois, ils ne le préparent pas pour eux-mêmes, mais bien pour leurs parents et voisins chrétiens. Comme pour les fêtes de Tabaski et de Korité, où les musulmans offrent des mets à leurs voisins chrétiens, ce plat est un fort symbole de dialogue inter-religieux.

Voici comment préparer le Ngalakh Pour préparer le Ngalakh, nul besoin d’aller voir un parent Chrétien pour nous donner la recette. Au Sénégal, les populations en ont tellement consommés qu’ils ont la recette par cœur. Le plat est très simple à réaliser. Il faut d’abord acheter les ingrédients :

Sucre

Patte d’arachide

Pain de singe

Chocolat à tartiner

Thiakry Vous pouvez également vous procurer des ingrédients supplémentaires, selon vos envies, à savoir des raisins secs, du coco râpé, de l’essence vanille, de la muscade, du liquide de fleur d’oranger.



Pour la préparation, les débutants peuvent choisir d’acheter dans le marché du thiakry, une préparation à base de mil qui nécessite du temps et de la maîtrise. Vous pourrez l’avoir dans le commerce, à un prix très accessible. Ensuite, vient le moment de préparer la sauce. Il faut faire une décoction du pain de singe. Pour se faire, ne mettez pas trop d’eau, sinon la sauce risque d’être trop liquide. Après 3 à 4 heures, fouettez le pain de singe, pour que la partie blanche s’enlève. Enlevez les noyaux au tamis, et incorporez la pâte d’arachide et le chocolat. Passez encore la préparation au tamis. Ajoutez le sucre, les ingrédients supplémentaires à volonté. Mélangez la sauce au Thiakry, mettez au frigo. Votre Ngalakh est prêt, bon appétit!

AUTEUR: Fatou Oulèye SAMBOU



Accueil Envoyer à un ami Partager