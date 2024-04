Sénégal: Le groupe Link Telecom, Sidy Diagne et le CNRA signent une convention pour une chaîne de télévision panafricaine thématique. Selon des informations exclusives parvenues ce mercredi à Confidentiel Afrique, une convention a été signée entre le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le groupe Link Telecom de l’entrepreneur média pour un service de télévision privée commerciale thématique.

La chaine de télévision dénommée Éco Média est attributaire du canal 38 sur la TNT. Le gérant statuaire de Link Telecom en l’occurrence Monsieur Sidy Omar Massar Diagne, fils du défunt magnat de l’audiovisuel Ben Bass Diagne, fondateur du Groupe EXCAF Telecom, est l’initiateur de ce projet.



Selon Confidentiel Afrique, en gestation depuis plusieurs années, le lancement du projet panafricain de télévision Éco Média, de l’entrepreneur et PDG d’EXCAF se concrétise. Fruit de longues tractations, Sidy Diagne lancera bientôt la chaîne thématique économique panafricaine avec comme cibles le marché de millions de consommateurs vivant dans l’espace CEDEAO.



Rudement éprouvée, la société Excaf, qui s’est délestée de l’entité DTV drivée par Jupiter Diagne, rachetée par l’homme d’affaires Mamadou Racine Racine Sy continue d’être portée avec persévérance par Sidy Omar Massar Diagne, une tête pleine d’ambitions, qui compte ne pas s’arrêter en si bon chemin.



