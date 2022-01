Sénégal: Le poids de la dette financière des entreprises en hausse de 2,4 points en 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Janvier 2022 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Néanmoins, ajoute l’agence, le poids des dettes financières reste soutenable en 2020 dans les BTP (15,9%), le commerce (16,9%) et les services (23,1%) contrairement aux industries (34,9%).



L’Ansd restitue les résultats de son enquête sur les entreprises dans un rapport intitulé Banque de données économiques et financières version définitive 2019 et provisoire 2020



Bassirou MBAYE





Source : Le poids des dettes financières poursuit son augmentation amorcée depuis 2019 en ressortant à 26,3% en 2020 contre 23,9% en 2019 ; soit une hausse de 2,4 points. Cette information émane de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Le-poids-des-dette...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook